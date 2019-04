Nach Unwetter: Drauradweg erst Ende Mai befahrbar

Wie beliebt der Radweg entlang der Drau ist, der von der Grenze zu Südtirol bis an die slowenische Grenze bei Lavamünd führt, zeigen zahlreiche Anfragen italienischer Touristen, die jetzt zu Ostern in Osttirol in die Pedale treten wollen. Deshalb ist man im Lienzer Tourismusbüro bestrebt, die Strecke so rasch wie möglich wieder für Pedalritter freigeben zu können.