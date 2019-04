Mann bei Brunnensanierung von Explosion verletzt

Ein 56-jähriger Oberkärntner ist am Ostersonntag bei Arbeiten in seiner Zisterne durch eine Explosion mit einer Stichflamme schwer verletzt worden. Der Mann aus Rangersdorf konnte noch selbst seine Lebensgefährtin verständigen, danach wurde er mit großflächigen Verbrennungen am Oberkörper vom Rettungshubschrauber C 7 in die Uniklinik Innsbruck geflogen.