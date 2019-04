Karate-Star muss wieder um Olympia zittern

Sollte der Heilungsprozess wieder mehrere Monate brauchen, dann wäre Alisas Olympia-Kampagne stark gefährdet. Doch die von den Ärzten in Marokko veranschlagten sechs Wochen träfen nur das Series A in Istanbul. Wenn das MRI in Salzburg (Heimflug am Ostermontag) keine zusätzliche Muskel- oder Bänderverletzung zutage fördert. „Sonst wird’s eng für Tokio“, rechnet „Eppi“. Dann bliebe im Extremfall nur noch das Abschlussturnier 2020 in Paris, um mit dem Podest ein Ticket zu ergattern.