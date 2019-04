„Es ist so wichtig, für danach vorzubauen“

„Krone“: Du bist mit deiner Karriere für viele ein Vorbild. Welcher Trainer oder Spieler hat dich am meisten geprägt?

Trattnig: Als Kind - auch ohne Internet - Wayne Gretzky. Und durch Erzählungen meines Vaters ein gewisser Dr. Arthur Marczell, mit dessen Sohn ich auch zusammengespielt habe. Mir hat der Doktortitel bei einem aktiven Crack so imponiert. Der steht dafür, dass man neben dem Eishockey auch noch was Gescheites gelernt hat.