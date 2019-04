Feldversuch im tiefen Winter

Wolfgang Palme, Abteilungsleiter für Gemüsebau der Gartenbauschule Schönbrunn: „Was wir aber beweisen konnten, ist, dass wir auch auf dem freien Feld klimafreundliches Gemüse anbauen können. Und zwar auch in den kalten Monaten.“ Die Ergebnisse werden nun in einem Handbuch sowie einer „sensorischen Winterfibel“, die in zweifacher Ausführung für Laien und Experten vorliegen wird, zusammengefasst.