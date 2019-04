Pkw-Lenker (40) rast mit 160 km/h in Waidring

Am Donnerstag führte eine Polizeistreife der Inspektion Erpfendorf auf der Loferer Straße (B 178) im Gemeindegebiet von Waidring Geschwindigkeitskontrollen durch. Im Zuge dessen wurde ein Pkw in einer 80-Km/h-Beschränkung während eines Überholmanövers mit einer Geschwindigkeit von 160 Km/h gemessen und angehalten. Dem 40-jährigen österreichischen Lenker wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Weiters wird die Anzeige an die zuständige Stelle erstattet.