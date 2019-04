Hasen, Küken & Co. sind keine Ostergeschenke!

1000 Schützlinge beherbergt die beispielgebende Tierheim-Gnadenhof-Kombination „Purzel & Vicky“ derzeit: von Kühen, über Hühner bis hin zu Schwänen, Schweinen, Katzen, Hunden, Schafen und Kaninchen. Letztere übersiedeln nicht selten nach den Osterfeiertagen zu den beherzten Leitern, dem Ehepaar Ingrid und Michael Stracke. „Es werden Küken verschenkt, Hasen, Lämmer. Das ist ja lieb, wenn das in Absprache mit dem Beschenkten passiert, im Vorfeld abgeklärt wurde, ob genug Platz, Geld und auch ehrliches Interesse für das Tier im Osternest vorhanden ist. Aber nicht selten ist das eine böse ,Überraschung’. Und Kaninchen & Co. sind völlig unerwünscht und landen beim Tierschutzverein. Oder werden, noch schlimmer, irgendwo ausgesetzt, ihr Tod wird damit in Kauf genommen.“