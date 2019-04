Verflixtes 13. Loch kostet Neumayer Sensation

Der Radstädter Bernard Neumayer sorgte am zweiten Tag der Abruzzo Open in Miglianico (It) für Aufsehen. Der 28-Jährige erspielte sich auf seinen ersten zwölf Löchern einen Tagesscore von fünf unter Par, blieb ohne Bogey und konnte am neunten Loch, einem beinahe 490 Meter langen Par 5, sogar ein Eagle landen. Doch dann kam das verflixte 13. Loch...