„Wird man überrascht, hat das ganz andere Folgen“

An der Kathedrale wurden gerade Renovierungsarbeiten durchgeführt, als am Montagabend plötzlich das Feuer ausbrach. „Gerade bei Bau- bzw. Renovierungsarbeiten werden auch sehr häufig Heißarbeiten durchgeführt. Das heißt, Flämmer werden eingesetzt, um zum Beispiel Dachkonstruktionen dichter zu machen. Hier gibt es viele, viele Möglichkeiten, wo eine Brandursache ihren Ursprung haben könnte“, so Berger über die mögliche Brandursache.