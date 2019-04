Ronaldo: Der „König“ plant seinen sechsten Streich

VIERTELFINALE 2007:

Das Hinspiel beim AS Rom geht für Manchester United knapp mit 1:2 verloren, im Rückspiel stellt Ronaldo mit zwei Toren kurz vor (44.) und nach der Pause (49.) auf 5:0 und somit die Weichen endgültig auf Aufstieg. Es sind in seinem 27. Spiel in der Königsliga die ersten Tore für den Portugiesen, am Ende siegt ManU glatt 7:1.