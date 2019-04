Auf frostige Nächte folgen frühlingshafte Ostern

Sonniger und wärmer wird in Tirol das Wetter in der Karwoche. Laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) und Wetterdienst UBIMET muss in der ersten Wochenhälfte aber mit frostigen Nächten gerechnet werden. Danach zieht der Frühling wieder in Tirol ein.