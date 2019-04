Morddrohung gegen steirischen NEOS-Chef

Aufregung in der Steiermark: NEOS-Landesgeschäftsführer Anton Tropper ist am Donnerstagabend nach einer Veranstaltung in der Stadt Leoben körperlich attackiert und mit dem Umbringen bedroht worden. Zuvor wurde außerdem das Kennzeichen des Wahlkampf-Autos der NEOS gestohlen. „Die Stimmung wird immer aggressiver“, macht sich Tropper Sorgen.