20.000 Liter Blut für Tiroler Krankenhäuser

Blutspende-Aktionen wie diese finden in ganz Tirol rund 305 Mal statt. Organisiert werden sie ausnahmslos vom Roten Kreuz – und das hat einen bestimmten Grund, wie Manfred Gaber, Leiter des Blutspendedienstes, schildert: „Wir haben vom Land einen Versorgungsauftrag erhalten. Wir sind somit für die Blutversorgung in Tirol zuständig. Das gespendete Blut wird folglich in der Blutbank an der Uniklinik Innsbruck kategorisiert und eingelagert.“