Osterwoche bringt frühlingshaftes Wetter

Ob man in den Osterferien in den Urlaub fährt oder doch lieber zu Hause bleibt, hängt für viele vom Wetter ab. Nach dem trüben Wochenende kommt in der Karwoche die Sonne wieder zum Vorschein. Ab Dienstag nehmen die Temperaturen wieder zu, bis zu 21 Grad soll es in Salzburg am Freitag haben.