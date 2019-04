Auto überschlug sich mehrmals: Zwei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall in Kitzeck im Sausal (Bezirk Leibnitz) sind in der Nacht auf Samstag zwei Personen verletzt worden. Wie die Feuerwehr Fresing - Kitzeck in einer Aussendung mitteilte, war ein Auto von der Sulmtal Straße (B74) abgekommen und hatte sich mehrmals überschlagen.