Tiroler „Waffennarr“ stand vor dem Landesgericht

„Nur Dekoration“

Auch das Rohr einer Panzerfaust und eine Maschinenpistole „Sten“ waren Gegenstand der Anklage, doch auch letztere war deaktiviert, was eine Fachfirma bestätigte. Einen Gasrevolver „Röhm“ hatte der Angeklagte von seinem verstorbenen Vater übernommen. „So etwas gilt nur als echte Faustfeuerwaffe, wenn der Lauf aufgebohrt wird. Das hat auch der Oberste Gerichtshof in einem anderen Fall so entschieden“, betonte der Verteidiger des Tiroler „Waffennarren“. Am Ende gab es einen Freispruch, der allerdings noch nicht rechtskräftig ist. Denn die Staatsanwaltschaft legte sofort Berufung ein.