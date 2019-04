Vermisste Vierbeiner und Tiere zur Vergabe

Kater Six ist aus dem 22. Bezirk Nähe Biberhaufenweg in Wien verschwunden. Er ist ein jetzt ein Jahr alter Kater, gechippt, geimpft und bestens versorgt! Er wird seit dem 19.03. seit 19:00 abends vermisst. Charakteristisch ist die Tigerung, die der Nummer 6 gleicht. Daher auch sein Name. Sein Bruder hat mehrere Tage nichts gefressen und vermisst nach wie vor seinen Spielkameraden. Hinweise bitte an Tel.: 0650/476 71 07.