Zu verkaufen: Schaf mit Sessel als Sitz-Rasenmäher

Eine ungewöhnliche Versteigerung im Internet sorgt für Belustigung in Neuseeland. Auf der Auktions-Plattform TradeMe bietet ein Unbekannter ein Schaf mit Sessel am Rücken als „Sitz-Rasenmäher“ an („kaum gebraucht, guter Zustand“). Das Foto dazu zeigt das eher verständnislos dreinblickendes Schaf mit einer Art Kindersessel auf dem Rücken. Das Eingangsgebot liegt bei 12.000 Neuseeland-Dollar (etwa 7200 Euro). Bis Mittwochabend Ortszeit war niemand bereit, so viel Geld zu zahlen. Über den Anbieter mit dem Usernamen „Celtickiwi29“ ist nur bekannt, dass er aus der Stadt Christchurch kommt.