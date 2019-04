Emilia Clarke zeigt Fotos nach ihrer Hirnoperation

Wenn Sie in der Zeit zurückreisen und der jungen Emilia einen Tipp für die Zukunft geben könnten ...

... dann wäre der „Schnall dich fest an, es wird ein ganz schön intensiver und interessanter Ritt!“. Es gibt Tausende von Ratschlägen, die mir einfallen. Am wichtigsten ist aber: Bereue nichts! All das, was dir passieren wird - die Summe aller Erfahrungen ist das, was dich als Mensch ausmacht. Selbstmitleid ist fehl am Platz. Ach ja, junge Emilia, iß weniger Süßigkeiten und weniger Portionen (lacht).