„Game of Thrones“: Serien-Welthit geht ins Finale

Auch Irland ächzt unter dem Zustrom, denn dort befinden sich neben zahlreichen Drehorten auch die Studios in Belfast - sie sollen nach Ende der Serie eigens für Besucher adaptiert und als Attraktion wieder geöffnet werden, ähnlich der Harry-Potter-Studios in London. Nicht ganz so überlaufen: die eisigen Jenseits-der-Mauer-Drehorte in Island.