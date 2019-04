Foto von Selma Blair und Michael J. Fox rührt Fans

Das Foto, das die Schauspielerin nun auf Instagram veröffentlichte, hat übrigens niemand Geringeres als Jennifer Grey gemacht, die in den 80er-Jahren mit „Dirty Dancing“ zum Star wurde. Und auch die Fans sind begeistert von dem Pic. „Das macht mich so glücklich“ oder „Danke, Selma Blair, dass du das gepostet hast. Jedes Mal, wenn du etwas veröffentlichst, fühle ich mich nicht mehr allein mit meiner MS“, heißt es in den Kommentaren.