Selma Blair leidet an Multipler Sklerose

In dem langen emotionalen Post richtet sie sich zunächst an die Kostümdesignerin Allisa Swanson, die nicht nur die Kleider ihrer Rolle entwerfe. „Sie steckt mir vorsichtig die Beine in die Hose, zieht mir die Oberteile über den Kopf, knöpft meine Mäntel zu und bietet mir ihre Schulter an, um mich zu beruhigen“, schreibt Blair. Momentan würde sich ihr Zustand zunehmend verschlechtern: „Ich bin behindert. Ich falle manchmal. Ich lasse Sachen fallen. Mein Gedächtnis ist nebelig.“