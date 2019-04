Salvini formiert Allianz der Rechtspopulisten

Le Pen, Orban und FPÖ fehlten bei Event

Prominente Rechtspopulisten fehlten bei dem Treffen am Montag in Mailand aber. Die Chefin der Nationalen Sammlungsbewegung aus Frankreich, Marine Le Pen, entschuldigte sich wegen einer Wahlkampfveranstaltung in der Bretagne. Die FPÖ sandte ebenfalls keinen Vertreter nach Mailand, will aber nach wie vor Teil der Allianz sein, wie es im Vorfeld hieß. Auch der ungarische Regierungschef Viktor Orban, dessen rechtskonservative Fidesz-Partei wegen EU-feindlicher Umtriebe bei der christdemokratischen Europäischen Volkspartei suspendiert ist, kam nicht wie von Salvini erhofft zu dem Treffen.