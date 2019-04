Alles außer Volxmusik

Das Zentrum von Grödig wurde am Sonntag mit den Klängen der Ziach, wie die Ziehharmonika in Salzburg bezeichnet wird, erfüllt. In Tirol wird auf der Ziachorgel gespielt, in Aussee auf der Rumpl und auch Faltenradio oder Harmonie sagt man gern zu dem bis zu 12.000 Euro teuren Instrument aus Holz, das ursprünglich als Stimmhilfe für das Klavier erfunden wurde (1821 gab es das Patent fürs Accordion).