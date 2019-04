Politik, Medien und die „Krone“

Auch in der Steiermark wird mit Sicherheit niemand behaupten, dass der ehemalige Landeshauptmann Franz Voves einen Amtsinhaberbonus gehabt hätte. Er und die „Krone“ befanden sich sozusagen in offener Feldschlacht. 1984 kämpfte man Seite an Seite mit den Grünen in der Hainburger Au, heute sind diese scharfe „Krone“-Kritiker. Doch anders als die „Bild“-Zeitung in Deutschland war man, mit Bruno Kreisky beginnend, nie das ewige Feindbild der Sozialdemokraten oder Linken.