26-jähriger Steirer steckte Terrasse in Brand

In der Nacht auf Freitag, gegen Mitternacht, übergoss der 26-Jährige das in einiger Entfernung zum Wohnhaus gelegene Terrassengeländer mit rund einem Liter Benzin und entzündete es. Die Hausbewohner, ein 56-Jähriger und seine 59-jährige Frau, bemerkten nach kurzer Zeit den Brand und konnten das Feuer, gemeinsam mit einem Nachbarn, selbstständig löschen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, der entstandene Schaden ist derzeit noch unbekannt. Den fünf Liter fassenden Benzinkanister hatte der Verdächtige am Tatort zurückgelassen. In den Freitag-Morgenstunden konnten die Polizisten die Identität des Verdächtigen ermitteln.