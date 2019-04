Inter Mailand verklagt Superstar David Beckham

Superstar David Beckham bekommt Ärger aus Italien! Kultklub Inter Mailand klagt Englands Ex-Teamspieler wegen der Verletzung von Marken- und Namensrechten. Hintergrund: Beckham will seinen neuen MLS-Klub Inter Miami CF nennen. Die Mailänder sehen darin eine Anlehnung an Inter, wollen die eigene Marke per Gerichtsbeschluss schützten und eine weitere Verwendung durch den Klub aus Florida untersagen. Beckham bleibt cool, weiß schon jetzt, wen er als Manager (siehe Video oben) engagieren will.