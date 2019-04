Die „heißen Aktien“ der steirischen Weinbauern

Sehr breit aufgestellt

Landesrat Hans Seitinger, der eigentlich den Sauvignon Blanc als seine Lieblingssorte nennt, stimmte in die Lobeshymnen auf unsere Weinbauern ein - und kostete sich genussvoll durch die Finalisten in 12 Kategorien. „Der Sauvignon Blanc ist zuletzt zu unserem Rennpferd geworden, aber unser Bundesland ist - wie man hier schmecken kann - sehr breit aufgestellt!“ Und obwohl der 2018er-Jahrgang viel Ertrag abgeworfen hat, allzu lange sollte man mit der Kaufentscheidung nicht warten. „Der eine oder andere Wein wird schon bald restlos ausverkauft sein“, versicherten die Experten der Steirischen Weintrophy. Wir haben die Top-Drei in jeder Wertung für Sie zusammengefasst: