Der Winter will es in Tirol noch mal wissen

Schnee bis in Tallagen

„Im Raum Brenner, im hinteren Stubai- und Ötztal dürfte es schon am Donnerstag schneien. In der Nacht auf Freitag können dort auch in Tallagen bis zu 30 Zentimeter zusammenkommen“, prognostiziert die Meteorologin. Der Wetterdienst UBIMET spricht von bis zu 50 Zentimeter in den Ötztaler Alpen. Ansonsten ist Regen der vorherrschende Niederschlag. „In Osttirol schaut es nach viel Regen aus. Die Schneefallgrenze liegt bei 1200 bis 1500 Meter“, konkretisiert Lentner.