Stefan Horngacher wird neuer deutscher Trainer!

Zur Vertragsdauer machte der DSV keine Angaben, es wird aber von einem langfristigen Engagement bis zu den Olympischen Spielen 2022 in Peking ausgegangen. Ex-Teamweltmeister Horngacher war von 2011 bis 2016 als Assistent von Schuster tätig, bevor er als Cheftrainer zum polnischen Team wechselte. In Polen hatte Horngacher zuletzt nur einen Einjahresvertrag unterschrieben - wohl auch, um in diesem Frühjahr für den DSV frei zu sein.