Harte Kritik an Vettel - Traumduo Schumi/Leclerc?

„Vettel versinkt. Ferrari schaut in eine Zukunft, in der es keinen Platz mehr für Vettel geben wird. An der Seite von Charles Leclerc könnte bald Mick Schumacher sitzen“ (Corriere dello Sport), „Leclercs Druck nimmt Vettel die Ruhe. Ein Rat: Der Deutsche sollte einen Mental-Coach anheuern. Und sich den Schnurrbart rasieren“ (La Stampa), „Vettel enttäuschte auf ganzer Linie“ (Sport), „Vettel kommt gedemütigt aus der Wüste“ (Corriere della Sera), „Vettel wurde im Rennen verprügelt“ (The Telegraph) - die internationalen Medien, speziell aber die italienischen, zerfetzten Sebastian Vettel nach dessen Desaster-Saisonauftakt. Gnadenlos ging man im „Stiefel-Land“ mit dem vierfachen Weltmeister ins Gericht - und blickte gestern mit leuchtenden Augen nach Bahrain.