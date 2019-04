Streit vor Skibus endete mit brutalem Tritt

Eine Rangelei mit einem Verletzten beim Einsteigen in einen Skibus in Dorfgastein (Pongau) hat am Dienstag zu einem gerichtlichen Nachspiel geführt. Ein 33-Jähriger soll am 20. Februar einen am Boden liegenden 17-Jährigen mit Skischuhen gegen den Kopf und gegen den Körper getreten haben. Dem Anwalt aus Russland wurde versuchte, absichtlich schwere Körperverletzung vorgeworfen.