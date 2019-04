Bahn frei für Förder-Millionen

Der Freiheitliche Politiker ist voll des Lobes in Richtung Bundesregierung: „Mit Verkehrsminister Hofer sind wir für die Sicherung weiterer Strecken eingetreten. Künftig wird in die Puchberger-Bahn und in die Kamptalbahn wieder investiert, beide Zugverbindungen bleiben erhalten!“ Innerhalb der Reihen der VP versteht man die Kritik nicht und erklärt: „Wir haben viele Verbesserungen mit dem Ministerium ausverhandelt, die demnächst präsentiert werden sollen!“