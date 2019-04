Personalsituation ist derzeit das akute Problem

Besondere Geschichte des OLG Linz

Die 80-Jährige Geschichte des Oberlandesgerichtes ist, so die derzeitige Präsidentin, „kein Grund zum Feiern, aber einer zum Erinnern.“ Neben der Buchpräsentation „Oberlandesgericht Linz. Ein Beitrag zu seiner Geschichte“ werden auch die dunklen Seiten in den Anfängen des Gerichtes, das auf Wunsch Hitlers errichtet wurde, beleuchtet. Lehmayer: „Erforscht wurde in Zusammenarbeit mit der JKU, wie schnell sich die Gesetzgebung an die politische Situation anpasst.“ Ursula Schwarz vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes spricht über „Richter und Staatsanwälte in der NS-Zeit“, Ellinor Forster (Uni Innsbruck) über „Gerichtsorganisation und Rechtsfälle als Spiegel der politischen und gesellschaftlichen Verfasstheit eines Landes“.