Deshalb wurde Roy wirklich vom Tiger angefallen

Dann habe Roy laut Lawrence einen schlimmen Fehler begangen: „Anstatt ,Montecore‘ im Kreis zu dirigieren, wie es normalerweise üblich ist, hat er ihn einfach mit seinem Arm in einer Art Pirouettenbewegung direkt in seinen Körper gelenkt. Das Gesicht des Tigers schaute danach genau auf Horns Bauch, was ihn völlig verwirrt und rebellisch gemacht hat.“ Horn habe irritiert reagiert und das Tier übers Mikrofon gefragt „Was ist denn los?“, erinnert sich der Tiertrainer an jenen fatalen Augenblick zurück.