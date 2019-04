FH Joanneum bildet noch mehr digitale Profis aus

Mediale Inszenierungen werden durchschaut

Auch die Medienwelt ist im digitalen Umbruch. Vortragende, etwa an Schulen, aber auch in der Erwachsenenbildung, in der Kulturvermittlung oder im Sozialbereich, sollen dabei nicht die Orientierung verlieren. Darauf zielt der FH-Masterlehrgang „Medienkompetenz und Digital Literarcy“ ab. „Es geht um das Durchschauen medialer Inszenierungen, um Urheberrechtsfragen, um das Visuelle im Web, auch um Medienethik“, umreißt Leiter Heinz M. Fischer die Schwerpunkte. Er betont aber, kein Kulturpessimist zu sein: „Vernetzung schafft auch viele positive, kreative Inhalte.“