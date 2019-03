Auf Friedhof lauerten Diebe

Ein „freundliches Pärchen“ sprach das an Demenz leidende Opfer auf einem Friedhof im Bezirk Amstetten an. Nach einem freundlichen Gespräch wurden die beiden von der hilflosen Dame auch in die nahegelegene Wohnung eingeladen, wo ein 28-jähriger Slowake dann still und heimlich eine Geldkassette sowie zwei Schraubenzieher in seine Taschen packte. In dem Kästchen befand sich nicht nur ein mittlerer vierstelliger Eurobetrag, sondern laut Polizei auch Schmuck im Wert von 11.000 Euro. Die Täter flohen nach dem Coup Richtung Heimat, die Frau trennte sich nach eigenen Angaben relativ rasch von ihrem Liebsten, der angeblich die gesamte Beute im Casino verspielte. Ohne Bares kehrte der Mann schließlich noch einmal an den Ort des Verbrechens zurück. Beim zweiten Besuch bei der alten Dame war man auch schon wieder am Weg zum örtlichen Bankomaten, als das Gespann plötzlich vom Sohn des Opfers überrascht wurde.