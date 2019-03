Bottas hat endlich kein Gewichtsproblem mehr

Nach seinem beeindruckenden Auftaktsieg in Australien will Valtteri Bottas beim zweiten Saisonrennen der Formel 1 am Sonntag in Bahrain nachlegen. In der Wüste von Sakhir geht er als WM-Führender und mit viel Zuversicht an den Start Der finnische Mercedes-Pilot ist nach einem Jahr ohne Sieg mit sich selbst in Klausur gegangen und hat sich ein Stück neu erfunden.