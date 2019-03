Salzburger bei Unfall mit 4 Autos und Lkw verletzt

Der 23-Jährige und sein Beifahrer (16), beide aus der Landeshauptstadt, waren gegen 20.10 Uhr auf der Weilhart-Landesstraße von Burghausen Richtung Tarsdorf unterwegs. Vermutlich wollten sie nach Hause fahren. Der Lenker verlor aber schließlich in einer 100er-Zone auf der Freilandstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die andere Straßenseite. Er prallte mit seinem Wagen seitlich gegen den Pkw eines Deutschen (63). Danach streifte er ein weiteres Auto und prallte frontal gegen den Lkw eines 50-Jährigen. Dabei wurde der Motorblock des Autos des Salzburgers herausgerissen und meterweit weg geschleudert. Der Wagen des Salzburgers rutschte noch frontal in den Pkw eines 41-jährigen Oberösterreichers und schlitterte schließlich wieder über beide Fahrbahnen. Das Wrack kam am Ende in einer Wiese zum Stillstand.