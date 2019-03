Fliegerbombe in Wörgl gefunden: Häuser evakuiert

Bei Grabungsarbeiten in der Ladestraße in Wörgl entdeckte Baggerfahrer Martin Ortner am Mittwoch gegen 16 Uhr die Fliegerbombe aus Zweiten Weltkrieg. Mehrere Häuser wurden daraufhin evakuiert. Der Entminungsdienst musste erst aus Wien anreisen, konnte dann aber gegen 20 Uhr Entwarnung geben und die Bewohner durften wieder in ihre Häuse. Für Ortner war es übrigens schon die zweite Weltkriegs-Bombe, auf die er bei Baggerarbeiten stieß.