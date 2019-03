Das erwartet Meghans erstes Baby nach der Geburt

Tage, höchstens ein paar wenige Wochen sollen es nun nur noch sein, bis das erste Kind von Herzogin Meghan und Prinz Harry seinen ersten Schrei in der Welt tut. Gebettet sein wird das royale Baby in ein absolut ökologisches, giftstofffreies Babyletto-Gitterbettchen, das die ehemalige Schauspielerin von ihren Freunden bei ihrer Babyshower in New York geschenkt bekommen hat.