Kunasek zu Schützenhöfer: „Ich bin auf Augenhöhe“

FPÖ will in die Landesregierung

Kunasek deponierte den Wunsch nach „einem Kurswechsel auch in der Steiermark. Wir wollen nach der Landtagswahl Politik mit einer klaren Handschrift für die Steiermark machen“. Was den Wahltermin angehe, so hätten das SPÖ und ÖVP in der Hand. Die beiden Parteien müssten auch beurteilen, inwieweit sie ihre Arbeitsbeziehung noch aufrechterhalten könnten.