Preuner feierte seinen erwarteten Wahlerfolg

Zuvor hatte er sich in seiner ersten Reaktion versöhnlich gegenüber seinem SPÖ-Kontrahenten gezeigt, auf den er wenige Tage vor der Stichwahl wegen untergriffiger Flugblätter noch stinksauer gewesen war: „Ich möchte mich in erster Linie beim Bernhard Auinger bedanken. Wir haben in den vergangenen 15 Monaten gute Arbeit geleistet. Jetzt geht es darum, die Probleme der Stadt Salzburg zu lösen. Da ist die politische Farbenlehre egal.“ Ein klares Angebot zur Zusammenarbeit.