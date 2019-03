Mick Schumacher: Im April Formel-1-Testfahrt

Die Übungsfahrten sind für Dienstag und Mittwoch nach dem Formel-1-Rennen angesetzt. Eine offizielle Stellungnahme gab es zunächst nicht. Nach dem Gewinn der Formel-3-EM im vergangenen Jahr mit dem Prema-Team will Mick Schumacher kommendes Wochenende in Bahrain sein Debüt in der Formel 2 geben und damit den nächsten Schritt auf dem angestrebten Weg in die Königsklasse des Motorsports machen.