Sonderausgabe feiert 60 Jahre mit der „Krone“

„Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann über den „Krone“-Geist:

Viel Staub wird dieser Tage aufgewirbelt in den „Krone“- Redaktionen quer durch Österreich. Sind wir es sonst gewohnt, den Blick für allem in die Zukunft, in die Ausgabe des nächsten Tages zu richten, so schauen wir derzeit auch viel zurück. Holen aus Anlass des bevorstehenden 60. Geburtstages der „Krone“ die zu Büchern gebundenen alten Ausgaben der „Kronen Zeitung“ aus den Archiven, blasen den Staub weg und legen wertvolle Einblicke frei in die österreichische Geschichte im Allgemeinen und die Geschichte der größten Zeitung dieses Landes im Besonderen.



Da blättern nicht nur die älteren Semester in unseren Redaktionen, erinnern sich an eigene Erlebnisse, exklusive Storys, legendäre Kollegen. Da schmökern auch die jüngeren Journalistinnen und Journalisten und sind stolz darauf, wie viel „ihre“ Zeitung in 60 Jahren bewegt hat. Und so arbeiten nun g’standene Kolleginnen und Kollegen mit 40 und mehr „Krone“-Jahren am Buckel - und im Blut! - gemeinsam mit jüngeren und ganz jungen Mitarbeitern an einer Jubiläumsausgabe, die am 11. April erscheinen wird. Es wird ein Rück- wie Ausblick und eine Bestandsaufnahme. In hoher Dosis spürbar sein wird bei der Lektüre das, was den „Krone“-Geist ausmacht, den wir dieser Tage, bei der Arbeit an der Jubiläumsausgabe, besonders tief ein-und ausatmen: Mut. Haltung. Unabhängigkeit. Einen schönen Sonntag mit Ihrer „Krone“!