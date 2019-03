Ganzkörper-Krampfanfall! Schock um Tennis-Talent

Was für ein Drama um das deutsch-spanische Tennis-Talent Nicola Kuhn: Der gestern gerade einmal 19 Jahre alt gewordene Youngster schien beim ATP-Masters in Miami erst unaufhaltsam auf dem Weg in Richtung Spiel, Satz und Sieg, ehe ihm letztendlich sein eigener Körper einen bösen Streich spielte - und er nach einem schockierend anmutenden Ganzkörper-Krampfanfall mitten auf dem Court aufgeben musste…