Nur teilbedingte Haft nach Vergewaltigung

Der Beschuldigte hat das Mädchen am 15. September 2018 in einer Shisha-Lounge in der StadtSalzburgkennengelernt. Er vereinbarte mit ihr für den 17. September eine Ausfahrt in seinem BMW. Sie willigte ein. Die beiden sollen damals Drogen konsumiert haben. Einen Geschlechtsverkehr lehnte die 17-Jährige ihren Aussagen zufolge ab und setzte sich gegen die Übergriffe heftig zur Wehr. Der Mann hatte zuvor den Wagen mittels Zentralverriegelung versperrt.