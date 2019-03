Randalierendes Geburtstagskind war ein Einbrecher

In der Nacht auf Dienstag bekam die Polizei Trofaiach einen Anruf eines Hausbewohners, dass (fünf Kilometer südöstlich) in ihrem Rayon, in St. Peter/Freienstein, ein Nachbar mit fünf vollen Taschen schreiend im Treppenhaus stünde und angekündigt hätte, nun seine Geburtstagsparty zu feiern. Ein Streife konnte den 42-Jährigen rasch beruhigen, doch dann entdeckten die Uniformierten in der Wohnung des Obersteirers etwas Ungewöhnliches.