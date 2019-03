Stopp für Bau in Weingärten

Die geplante Umwidmung des zwischen Weingärten gelegenen Platzes hatte zuletzt für Proteste und Diskussionen gesorgt. Für den Stadtchef offenbar Grund genug, den Beschluss für das Projekt auf Herbst zu verschieben. „Die Maßnahme ist notwendig, um die Nachfrage nach Bauland zu leistbaren Preisen zu befriedigen“, erklärt Stagl. Die Bauplätze sollen an Ruster Familien gehen, und „nicht an Nebenwohnsitzer, die mehr zahlen würden.“ Standortgegner Herbert Triebaumer reagierte mit Wohlwollen auf den vorläufigen Stopp, kündigte aber gleichzeitig an, dass sich die Initiative weiter mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln gegen die Umwidmung wehren werde. „Die Erweiterung außerhalb der Siedlungsgrenzen führt nur zu ausufernden Infrastrukturkosten, außerdem wird eine Nachverdichtung verhindert“, ist der Winzer überzeugt.