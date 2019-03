Holland & Almond: Paarlauf zwischen Freunden

Auftritt des Stars

Nach einer guten Stunde kommt dann aber doch DER Special Guest des Abends auf die Bühne. Jener britische Kult-Popstar, für den gefühlte 90 Prozent aller Anwesenden das Ticket gelöhnt haben - Marc Almond. Mit seinen 61 Jahren sieht die 80s-Pop-Ikone von Soft Cell immer noch unverschämt jung und vital aus. Erwartungsgemäß passend in Schwarz gekleidet, kämpft er anfangs noch mit einem widerspenstigen Mikrofonständer, findet aber sofort ins Set, was mitunter auch an den johlenden Fans liegt, die ihn von der ersten Sekunde an anpeitschen. Der Fokus liegt klar auf Almonds letzten Winter gemeinsam mit Holland aufgenommenem Album „A Lovely Life To Live“, auf dem sie gleichermaßen Eigenkompositionen, Vergangenheitsrelikte und Lieblingssongs packten. Dass gerade die selbstgeschriebenen Nummern außen vor bleiben, ist dann doch etwas unverständlich.